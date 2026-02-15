Denizli İdmanyurdu'nda hasret bitti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bahis soruşturmasında futbolcularının aldığı cezalara rağmen ilk yarının en dikkat çeken takımlarından olup son haftalarda düşüşe geçen Denizli İdmanyurdu evinde Afyonspor önünde nefes aldı. Rakibini 22 yaşındaki genç yıldızı Mustafa Arda Mutlu'nun tek golüyle mağlup eden Denizli ekibi 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Son 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi aldıktan sonra kazanmayı hatırlayan Denizli İdmanyurdu 36 puana ulaşarak 38 puanlı Balıkesirspor'un 2 puan gerisinde Play-Off yarışından kopmadı. Denizli İdmanyurdu'nda devre arasında kulübün yönetimi, adı, logosu ve teknik kadrosu değişmişti.

