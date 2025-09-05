Haberler

Denizli İdmanyurdu 6 Yeni Transferle Gücüne Güç Katıyor
Güncelleme:
3'üncü Lig'de mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu, genç oyuncularla birlikte toplamda 6 yeni transferini duyurdu. Pazar günü İzmir Çoruhlu FK ile sezonun ilk maçına çıkacaklar.

3'üncü Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Denizli İdmanyurdu 6 transferini birden açıkladı. Sezonun ilk maçında pazar günü İzmir Çoruhlu FK'yı Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayacak kulüp, Göztepe altyapısından 18 yaşındaki kaleci Ramazan Arda Şahin, Bereketlispor'da forma giyen 18 yaşındaki forvet Enes Üstün, Yenimahalle Belediyespor'dan 19 yaşındaki stoper Enes Balcıoğlu ve Fransa'da ASF Pierrelatte forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Üncücan ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı. Denizli ekibi 23 Elazığ FK'dan sol bek Hüseyin Akın Aydın ve Manisaspor'dan 23 yaşındaki kenar oyuncusu Mehmet Berke Yanmaz'ı da kadrosuna kattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
