Denizli İdman Yurdu – Söke 1970 Spor: 1-0

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Denizli İdman Yurdu, evinde Söke 1970 Spor'u 1-0 mağlup ederek Play-Off hedefini güçlendirdi. Murat Torun'un attığı golle öne geçen Denizli temsilcisi, ikinci yarıda da avantajını korudu. Söke 1970 Spor, 84'üncü dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Denizli İdman Yurdu evinde orta sıralarda yer alan Söke 1970 Spor'la karşılaştı. Denizli temsilcisi müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Denizli İdman Yurdu 26'ncı dakikada Murat Torun'un golüyle öne geçti. Devre arasına da 1-0 galip giren Denizli İdman Yurdu avantajını ikinci yarıda da koruyup maçı kazandı. Söke 1970 Spor 84'üncü dakikada Ramazan'la penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonuçla Denizli İdman Yurdu 42 puana yükseldi, Söke 1970 Spor ise 25 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
