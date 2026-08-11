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Denizli İdman Yurdu'ndan çifte transfer

Denizli İdman Yurdu'ndan çifte transfer
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3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Denizli İdman Yurdu, Sivasspor U19'dan savunma oyuncusu Şevket Yıldız ve Beykoz İshaklı'dan hücum oyuncusu Tusan Ubuz'u kadrosuna kattı. 20 yaşındaki Tusan, Eskişehirspor altyapısında yetişti ve geçen sezon Beykoz'da 2 maça çıktı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Ege temsilcilerinden Denizli İdman Yurdu, transferde Sivasspor U19 takımından savunma oyuncusu Şevket Yıldız ve son olarak Beykoz İshaklı forması giyen hücum oyuncusu Tusan Ubuz ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki Tusan, Eskişehirspor altyapısında yetişip geçen sezon Beykoz'da 2 maçta görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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