Denizli İdman Yurdu, Metin Arda Yenice'yi Kadrosuna Kattı
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Denizli İdman Yurdu, 24Erzincanspor'un genç forveti Metin Arda Yenice ile anlaştı. 19 yaşındaki oyuncu profesyonel sözleşmeye imza atarken, geçen sezon Erzincangücü'nde kiralık olarak forma giymişti.
3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Denizli İdman Yurdu, 24Erzincanspor'dan Metin Arda Yenice ile anlaşma sağladı. Forvette görev yapan 19 yaşındaki futbolcu profesyonel sözleşme imzalanarak takıma katıldı. Metin Arda Yenice geçen sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Erzincangücü'nde kiralık olarak forma giymişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı