Denizli İdman Yurdu: 0-1
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizli İdman Yurdu, deplasmanda İzmir Çoruhlu'yu 1-0 mağlup ederek puanını 29'a çıkardı. Maçta tek golü Mustafa Arda kaydetti.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hedefleyen Denizli İdman Yurdu deplasmanda düşme hattındaki İzmir Çoruhlu'yu 1-0 yendi. Maçın 37'nci dakikasında Mustafa Arda, Denizli ekibini öne geçiren golü kaydetti. Maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi. İkinci devrede de kalan dakikalar sonucu değiştirmedi. Denizli İdman Yurdu sahadan galibiyetle ayrılıp puanını 29 yaptı. İzmir Çoruhlu 9 puanla ateş hattında kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor