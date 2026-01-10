Haberler

Denizli İdman Yurdu: 0-1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizli İdman Yurdu, deplasmanda İzmir Çoruhlu'yu 1-0 mağlup ederek puanını 29'a çıkardı. Maçta tek golü Mustafa Arda kaydetti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hedefleyen Denizli İdman Yurdu deplasmanda düşme hattındaki İzmir Çoruhlu'yu 1-0 yendi. Maçın 37'nci dakikasında Mustafa Arda, Denizli ekibini öne geçiren golü kaydetti. Maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi. İkinci devrede de kalan dakikalar sonucu değiştirmedi. Denizli İdman Yurdu sahadan galibiyetle ayrılıp puanını 29 yaptı. İzmir Çoruhlu 9 puanla ateş hattında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Galatasaray'da şok kadro dışı

Galatasaray'da şok kadro dışı
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum

Sosyetenin ünlü isminin pahalılık isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz

Taraftarlar şokta! Okan Buruk'tan 11'de büyük sürpriz