Denizli İdman Yurdu Gürellerspor'un Geleceği Tehlikede

DENİZLİ,

BÖLGESEL Amatör Lig'den ilk kez 3'üncü Lig'e yükselen Denizli İdman Yurdu Gürellerspor'un lige katılması tehlikeye girdi. Kentin köklü kulübü Denizlispor'un amatöre düştüğü sezonda şampiyonluk yaşayan Denizli İdmanyurdu'nda Başkan İbrahim Gürel, Denizli'de yer alan önde gelen kurum-kişilerden yeteri kadar destek ve ilgi göremedikleri için kulüpteki görevini bırakıp kulübü satacağını ya da tamamen kapatacağını açıkladı.