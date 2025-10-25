Haberler

Denizli İdman Yurdu, Bornova 1877'yi 1-0 Geçti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Denizli İdman Yurdu, evinde Bornova 1877 takımını 1-0 yenerek puanını 17'ye çıkardı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup üst sıraları hedefleyen Denizli İdman Yurdu evinde Bornova 1877 takımını 1-0 yendi. Denizli temsilcisi 13'üncü dakikada Mustafa Arda'nın golüyle 1-0 önde tamamladı. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan Denizli İdman Yurdu, ikinci yarıda da avantajını koruyarak müsabakadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Denizli, puanını 17'ye çıkardı. Bornova 1877 ise 7 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
