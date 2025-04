Denizli İdman Yurdu Başkanı Gürel'den Soru İşaretleri Yükseliyor

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren grup lideri Denizli İdman Yurdu Başkanı İbrahim Gürel, bir hafta önce oynanan Sandıklıspor-Torbalıspor maçında yaşananların akıllarda soru işaretleri oluşturduğunu belirtti.

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta şampiyonluk yarışı ligin sona ermesine 3 hafta kala Denizli İdman Yurdu Gürellerspor ile Torbalıspor arasında kıran kırana geçerken Denizli İdman Yurdu'nda Başkan İbrahim Gürel'den 27. Haftada oynanan Sandıklıspor-Torbalıspor maçı ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalar geldi. Başkan Gürel her iki takım açısında da önem taşıyan ve Sandıklı'da oynanan maçın neden 10 dakika geç başladığının soru işaretleri oluşturduğunu söyledi.

Başkan Gürel, açıklamasında gerek Torbalıspor'un gerekse kendilerinin grupta zorlu bir şampiyonluk mücadelesi verdiklerini ve ligin sonuna yaklaştıklarına dikkat çekerek; "BAL 7. Grupta ligin sonuna yaklaşırken 'temiz' mücadeleyle şampiyonun belirlenmesini temenni ediyoruz. 13 Nisan 2025 tarihinde oynanan Sandıklıspor - Torbalıspor karşılaşmasının başlama saatinden 10 dakika geç başlaması bizlerde ve kamuoyunda soru işaretleri oluşturmuştur. Bunun nedeni neden geç başlatıldığı ilgililer tarafından araştırılmalıdır" dedi.

"Sandıklıspor cephesinin ve maçı takip eden futbolseverlerin hakem hakkındaki "taraflı" yönetim iddiaları maalesef bizi derinden üzmüştür" diyen Başkan Gürel, "Her pozisyonun, her kararın, atılan her golün kritik öneme sahip olduğu haftalara girmişken, Denizli İdman Yurduspor Kulübü olarak isteğimiz; rakiplerimizin, Torbalıspor'un oynadığı rakiplerin 'adil olarak mücadele etmesi' maçlarımızı yöneten hakemlerin 'adil' olarak görevlerini yapmalarıdır. Denizli İdman Yurdu Spor Kulübü olarak amacımız ligde kalan maçlara gölge düşmesine engel olmaya çalışmaktır" dedi. - DENİZLİ