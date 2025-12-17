Haberler

Alanya 1221 FK: 1-0

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta Play-Off hesapları yapan Denizli İdman Yurdu, Alanya 1221 FK'yı 20. dakikada Ethem Vardar'ın golüyle 1-0 mağlup etti ve puanını 23'e çıkardı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hesapları yapan Denizli İdman Yurdu konuk ettiği Alanya 1221 FK'yı 1-0 yendi. Denizli İdman Yurdu, 20'inci dakikada Ethem Vardar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Devreyi 1-0 galip tamamlayan Denizli ekibi, ikinci devrede de avantajını korumasını bildi. Bu sonucun ardından Denizli İdman Yurdu, 23 puana yükseldi. Alanya ise 15 puanda kaldı.

500

