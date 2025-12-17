Alanya 1221 FK: 1-0

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hesapları yapan Denizli İdman Yurdu konuk ettiği Alanya 1221 FK'yı 1-0 yendi. Denizli İdman Yurdu, 20'inci dakikada Ethem Vardar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Devreyi 1-0 galip tamamlayan Denizli ekibi, ikinci devrede de avantajını korumasını bildi. Bu sonucun ardından Denizli İdman Yurdu, 23 puana yükseldi. Alanya ise 15 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor