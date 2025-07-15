Denizli İdman Yurdu, 3. Lig için Transfer Dönemini Açtı

YENİ sezonda Denizli'yi profesyonel liglerde 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta temsil edecek Denizli İdman Yurdu, son olarak 52 Orduspor FK'da forma giyen Nazmi Candoğan ile anlaşmaya vararak transferin startını verdi. 36 yaşındaki ön libero daha önce İzmirspor, Yeşilköyspor, Kızılcabölükspor, Ayvalıkgücü, Afyonspor, Çine Madranspor, Pendikspor, Kütahyaspor gibi kulüplerde görev yapıp, 3 yıldır oynadığı Ordu ekibinde geçen sezon 29 maçta 3 gol attı. Denizli ekibi teknik direktörlük görevine Özcan Sert'i, sportif direktörlüğe de Selçuk Göçmen'i getirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor