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Futbol: TFF 1. Lig

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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Nurettin Dinçer DemirEyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 46 Erdem Gökçe), Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Berkan Emir, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 Bekir Yılmaz), Badji (Dk. 46 Ahmet Ildız), Sinan Kurt, Dibba (Dk. 78 Ahmet Yazar), Babel (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Nurettin Dinçer Demir

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 46 Erdem Gökçe), Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Berkan Emir, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 Bekir Yılmaz), Badji (Dk. 46 Ahmet Ildız), Sinan Kurt, Dibba (Dk. 78 Ahmet Yazar), Babel (Dk. 48 Ezeh), Eze

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık (Dk. 90+5 Berkan Gündem), Oğuz Yılmaz, Hakan Cinemre, Schwechlen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Dk. 81 Okan Derici), Gökhan Süzen, Mayi, Turaç Böke (Dk. 81 Oğuzhan Sarı)

Gol: Dk. 74 Eze (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 45+2 Schwechlen (Denizlispor), Dk. 34 Uğur Demirok, Dk. 60 Ezeh, Dk. 89 Berkan Emir, Dk. 90+6 Ahmet Yazar (Eyüpspor)

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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