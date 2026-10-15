Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 43 sözleşmeli personel yemin ederek memur oldu

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Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan sözleşmeli 43 personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında Türk Bayrağı üzerine yemin ederek devlet memurluğuna geçti

Gençlik, spor ve yurt hizmetleri olmak üzere geniş bir alanda hizmet veren Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde bugün sabah saatlerinde yemin töreni heyecanı yaşandı. İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, üç yılını dolduran sözleşmeli personel hazır bulundu.

Sözleşmeli statüden kadroya geçen 43 personel, masaların üzerine serilen Türk bayraklarına ellerini koyarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında yemin etti. Yemin töreninde personel, devlet memurluğunun gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getireceklerine ilişkin bağlılıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı