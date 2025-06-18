Denizli'de Ücretsiz GSB Spor Okulları Kayıtları Başladı

Denizli'de Ücretsiz GSB Spor Okulları Kayıtları Başladı
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Denizli'de 22 farklı branşta ücretsiz spor kursları için kayıtlar açıldı. GSB Spor Okulları, 05-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yaz dönemi programlarıyla kapılarını açıyor. Kurslar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecek ve engelli bireylere de özel programlar sunulacak.

Yaz tatili ile birlikte çocukların sabırsızlıkla beklediği GSB Spor Okulları kapılarını açmaya hazırlanıyor. Denizli'de 22 farklı branşta açılacak ücretsiz spor kursları için kayıtlar başladı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yıl boyunca devam eden GSB Spor Okulları kursları, spora yeni başlayacak çocuklarla birlikte yaz döneminde yeni gruplarını bekliyor. Kurslar kapsamında bu sene Basketboldan Karateye, Eskrimden Boksa kadar 22 ayrı sportif branşta ücretsiz çalışmalar yapılacak. Merkezefendi, Pamukkale ve diğer ilçelerle birlikte 19 ayrı ilçede planlanan spor kursları, Gençlik Merkezi kursları ve Engelsiz Spor Okullarına kayıtlar online olarak veya Gençlik Spor İlçe Müdürlükleri'ne başvurarak yapılabilecek.

05-18 yaş grubunu kapsayan kurslar için kayıt yaptırmak isteyenler online olarak yaz okulları internet adresinden kayıtlarını oluşturabilecek. Tamamı ücretsiz olacak kurslara, her sene olduğu gibi bu yıl da yoğun ilginin olması bekleniyor. Denizli'nin dört bir tarafında açılacak kurslar için tesislerde hazırlıklar devam ediyor. GSB Spor Okullarında çalışmalar ilk sporcu gruplarıyla 23 Haziran Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Tüm branşlarda sporcuların gösterilerini sunacağı açılış seremonisi 02 Temmuz Çarşamba günü Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak. Yaz boyunca planlanan programlar doğrultusunda Eylül ayına kadar çalışmalar devam edecek. GSB Spor Okullları çalışmalarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 115 antrenörün görev alacağı açıklandı.

Engelli bireylerinde spor okullarına katılmalarına yönelik program yapıldı. Bedensel engellilerde halter, badminton, tekerlekli sandalye basketbol ve tenis, işitme engellilerde halter, zihinsel engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimleri, görme engellilerde ise judo branşlarında çalışmalar yapılacak. Engelli bireylere yönelik açılacak kurslarda, bu alanda Bakanlık eğitimine tabi tutulan tecrübeli antrenörler görev alacak.

"Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla GSB Spor Okulları yaz dönemini başlattıklarını belirten Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, tüm çocukları yaz boyunca spor yapmaya ve hareketli olmaya davet etti. Kursların çocukların sosyal, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine önemli katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, Gençlik Merkezleri bünyesinde de gençlik kampları ve çeşitli projelerin yaz boyunca gençlerin hizmetinde olacağını belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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