Denizli'de U13-U15 Grekoromen Güreş Turnuvası düzenlendi

Denizli Sarayköy Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen U13-U15 Grekoromen Güreş Turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvaya İstanbul, Sakarya, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli ve Rusya Güreş Federasyonu'na bağlı bir kulüpten olmak üzere farklı sıkletlerde toplam 190 sporcunun mindere çıktığı turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

2024 yılının ilk sportif organizasyonunda güreşçiler Denizli'de buluştu. 06 Ocak 2024 Cumartesi günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sarayköy Belediyesi'nin koordinesinde düzenlenen U13-U15 Grekoromen Güreş Turnuvası Sarayköy İlçe Spor Salonunda gerçekleşti. İstanbul, Sakarya, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli ve Rusya Güreş Federasyonu'na bağlı bir kulüpten olmak üzere farklı sıkletlerde toplam 190 sporcunun mindere çıktığı turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Sarayköy'de bir süredir yapımı devam eden ve henüz resmi açılışı gerçekleşmeyen Sarayköy Spor Kompleksi ilk kez resmi bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinde başlayan farklı sıkletlerde toplam 190 sporcunun mindere çıktığı turnuvada U-13 Yaş Kategorisinde takım olarak Denizli Güreş Eğitim Merkezi 140 puanla, U-15 Yaş Kategorisinde ise yine Denizli Güreş Eğitim Merkezi 205 puanla şampiyonluğu göğüsledi.

Seremonide sporculara hitap eden Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş Sarayköy'e yeni kazandırılan spor kompleksinde ilk kez resmi yarışmaların yapıldığını hatırlatarak, "Bu spor kompleksinde emeği geçen, taş taş üstüne koyan ve destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Denizli'de sporun gelişmesi ve organizasyon kültürünün her geçen gün artarak devam etmesi için çalıştıklarını ifade eden Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, ata sporumuz güreşte böyle bir organizasyona, "Sarayköy'e yeni kazandırılan bu muhteşem komplekste yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerinde bulundu.

Yarışmalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarına yapılan törenle takdim edildi. Dereceye giren takımlar, U-13 Yaş kategorisinde, Denizli G.E.M. 140 puan ile 1'inci, İstanbul Büyükşehir Belediye S.K. 135 puan ile 2.'nci, Sakarya Hendek G.E.M. 125 puan ile 3.'üncü, Manisa Yunusemre Belediye S.K. 71 puan ile 4.'üncü oldu. U-15 Yaş kategorisinde ise, Denizli G.E.M. 205 puan ile 1.'inci, Muğla G.E.M 142 puan ile 2.'nci, Manisa G.E.M 140 puan ile 3.'üncü, Sakarya Hendek G.E.M 91 puan ile 4.'üncü oldu. - DENİZLİ