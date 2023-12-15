Denizli'de Okçuluk Kursu Açıldı

Denizli'de Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Çal Belediyesi işbirliği ile başlatılan okçuluk kursu açılış gününde ilgi odağı oldu.

Çal İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan ata sporlarından okçuluk kursu için yer tahsisi de Çal Belediyesi tarafından sağlandı. Kursun ilk gününde 10-14 yaş arası 60 ortaokul öğrencisi kursa kayıt oldu. Temel ok eğitimi için federasyon tarafından 10 adet yay ve ok takımı gönderildi.

Kursun ilk gününde Kaymakam Mert Çanga, Belediye Başkanı Fethi Akcan ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe ziyaret etti. Müdür Öztepe, okçuluk kursuna yoğun talep olduğunu ve bu sebeple sürekli açık olacağını söyledi. Bir süre kursiyer öğrencilerle sohbet eden Başkan Akcan, ata sporu olan okçuluk kursunun ilçede ilk kez açıldığını söyleyerek, "İlçemiz tarım kenti olmanın yanı sıra önemli bir spor kenti haline de geldi. Spor tesislerimiz ve Çal Belediyespor, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün başarılı çalışmalarıyla gençlerimize spor yaptırıyoruz. Her zaman belirttiğim gibi gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için onları spora teşvik ediyoruz. Okçuluk kursu hayırlı olsun" diye konuştu. - DENİZLİ