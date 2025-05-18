Denizli'de Off-Road Heyecanı: Zorlu Parkurlar ve Yarışlar

Denizli'de Off-Road Heyecanı: Zorlu Parkurlar ve Yarışlar
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Denizli'nin Babadağ ilçesinde yapılan off-road etkinliğine Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen sporcular katıldı. 35 araçla zorlu parkurlarda gerçekleştirilen yarışlarda heyecan dolu anlar yaşandı. Etkinlikte bir kaza sonucu hafif yaralanan bir kişi ambulansta tedavi edildi.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde düzenlenen off-road etkinliğinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcular yer aldı.

Antalya, Muğla, Zonguldak, Adana ve çevre ilçelerden gelen off-road tutkunları, 35 araçla zorlu parkurlarda yarıştı.

Katılımcılar çamurlu yollar, dik yokuşlar ve engebeli arazileri aşarak heyecanlı anlar yaşadı.

Vatandaşların da takip ettiği etkinlikte araçlardan biri finiş çizgisinde gölgelik demirine çarptı. Kazada hafif yaralanan kişinin tedavisi olay yerindeki ambulansta yapıldı.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Amacımız ilçemizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak. Geleneksel hale getirdiğimiz bu organizasyonu sürdüreceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
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