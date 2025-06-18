Denizli'de Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Şampiyonası Başlıyor

Denizli'de Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Şampiyonası Başlıyor
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Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Şampiyonası, 10 ilden 350 sporcunun katılımıyla 21-22 Haziran tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek. Sporcular, Türkiye Finallerine katılmak için mücadele edecek.

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Şampiyonası, 10 ilden 350 sporcuyu Denizli'de buluşturacak. 21-22 Haziran tarihlerinde Albayrak Atletizm Sahasında yapılacak yarışlarda sporcular Türkiye Finallerine gidebilmek için yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülkemiz genelinde yıllardır başarıyla uyguladığı "Anadolu Yıldızlar Ligi" kısa adıyla ANALİG projesinde yarışmalar devam ediyor. Türkiye'nin yıldız adaylarını Denizli'de buluşturacak Atletizm 1. Etap 2. Grup Yarışmaları, 21-22 Haziran tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Atletler Albayrak Spor Kompleksinde piste çıkacak

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Yarışmaları için hazırlıklar devam ediyor. Albayrak Spor Kompleksi Atletizm Sahasında yapılacak yarışmalara 10 ayrı ilden 350 sporcunun katılacağı açıklandı. Şampiyonanın teknik toplantısı, 20 Haziran Cuma günü yapılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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