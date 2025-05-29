Denizli'de 'Ailemiz Geleceğimiz' Etkinliğiyle Spor Şenliği Düzenlendi

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Ailemiz Geleceğimiz' sloganıyla 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş çocuklarıyla katıldı. Etkinlikte hem spor yapıldı hem de eğlenceli oyunlar oynandı.

"Ailemiz Geleceğimiz" sloganıyla 2025 Aile Yılı kapsamında Denizli'de spor şenliği yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Kınıklı Spor Kompleksinde gerçekleşen etkinliğe aileler çocuklarıyla birlikte katıldı. Sağlıklı yaşam yürüyüşü ile başlayan şenlikte, uzman antrenörler eşliğinde ısınma hareketleri yapıldı. Akşam saatlerinde yapılan programda geleneksel oyunlar, spor branşları tanıtımları, uçurtma şenliği, sporcuların gösterileri ve ödüllü yarışmalar yer aldı. Okul öncesi miniklerden başlayarak, özel bireyler, dedeler ve torunları ile 7'den 70'e her yaştan vatandaş etkinliğe ilgi gösterdi. Futbol sahasına kurulan istasyonlarda halat çekme, çuval yarışı gibi geleneksel oyunlarla aileler doyasıya eğlendi. Etkinlikte gerçekleşen uçurtma şenliğinde ise rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi.

"Sporun birleştirici gücü aileleri buluşturdu"

Aile yılı kapsamında yapılan etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan; şenlik havasında güzel bir organizasyon olduğunu kaydetti. Sağlıklı aile yapısının güçlü bir toplumun anahtarı olduğunu belirten Erdoğan; sporun birleştirici gücüyle aileleri sporda buluşturduklarını sözlerine ekledi. - DENİZLİ