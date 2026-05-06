Haberler

Denizli'de 500 doğasever 8. kez Karababa zirvesine yürüdü

Denizli'de 500 doğasever 8. kez Karababa zirvesine yürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de doğa ve macera tutkunlarını buluşturan geleneksel 8. Karababa Zirve Şenliği, kar yağışı altında 500 doğaseverin katılımıyla gerçekleşti. İki gün süren etkinlikte zorlu tırmanışlar ve eğlenceli aktiviteler yer aldı.

Denizli'de doğa ve macera tutkunlarını bir araya getiren geleneksel 8. Karababa Zirve Şenliği, Karcı-Ornaz Vadisinde geniş bir katılımla tamamlandı. Bu yıl kar yağışı altında gerçekleşen yürüyüşte, 500 doğasever dağların zirvesine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıktı.

Denizli'de geleneksel hale gelen 8. Karababa Zirve Şenliği, 500 doğaseveri Ornaz Vadisinde buluşturdu. 2 gün süren etkinliğin ilk gününde Ornaz Vadisi'nde kayıt işlemleriyle başlayan şenlik, gün boyu süren eğlence ve rekabet dolu etkinliklere sahne oldu. Kros yarışmasından halat çekmeye, halk oyunlarından kamp ateşine kadar pek çok renkli etkinlik gerçekleştirildi. Şenliğin ikinci gününde ise 500 kişilik katılımcı grubu ikiye ayrılarak doğayla iç içe bir deneyim yaşadı. Tecrübeli katılımcılardan oluşan ekip, sabahın erken saatlerinde başlayıp yaklaşık 17 kilometre süren zorlu bir tırmanışla 8. Karababa zirvesine ulaştı. Kolay rotayı tercih eden ekip ise 12 kilometre boyunca şelaleler ve yaylaları keşfetme imkanı buldu.

Doğanın çağrısı ve ekip ruhu

Bu yıl sekizincisi düzenlenen şenlik, katılımcılara doğa sevgisini, ekip ruhunu ve dağcılık kültürünü aşılamayı başardı. 500 kişilik büyük bir aile olmanın gururuyla şenlik başarıyla tamamlanırken, katılımcıların enerjisi zorlu hava şartlarına rağmen bir an olsun düşmedi.

Doğa sporlarının gelişimine ve ekoturizme katkı sağlayan bu tür organizasyonların, önümüzdeki dönemde de bölgenin potansiyelini tanıtmak için devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu

Kübra'nın katilleri yakalandı! Genç kıza yaptıkları kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da dernek üzerinden 72 milyon liralık vurgun: 21 gözaltı

İstanbul'da dernek üzerinden 72 milyon liralık vurgun: 21 gözaltı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
PKK adını değiştirdi! Öcalan için de çağrı yaptılar

PKK adını değiştirdi! İşte yeni ismi
ABD'li ucuz uçuş devi iflas etti! 17 bin kişi açıkta kaldı

34 yıllık ucuz havacılık devi iflas etti! 17 bin kişi açıkta kaldı
İstanbul'da dernek üzerinden 72 milyon liralık vurgun: 21 gözaltı

İstanbul'da dernek üzerinden 72 milyon liralık vurgun: 21 gözaltı
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

Bu yakınlaşma ortalığı birbirine kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın