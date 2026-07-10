Denizli Basket, Avrupa arenasında Denizli'yi temsil edecek

BASKETBOL Süper Ligi'nde 5 yıldır Denizli'yi temsil edip yeni sezonda ilk kez Avrupa arenasında yer almaya hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin yeni adı Denizli Basket oldu. Kulübün olağanüstü genel kurulunda tarihi kararlar alındı. Genel kurulda kulübün ismi, logosu ve renkleri değiştirilirken, yeni yönetim kurulu da belirlendi. Alınan kararla kulübün yeni adı Denizli Basket Spor Kulübü oldu. Kulübün yeni logosu kentin simgesi horoz ve basketbol topundan oluşurken, renkleri ise Denizlispor gibi yeşil-siyah olarak belirlendi. Yeni yönetim kurulu başkanlığa devam eden Veli Deveciler'in yanı sıra Ozan Katrancı, Osman Uğurlu, Kenan Özsoy, Levent Çaputçu, Gökhan Gökşin, Veli Tefenlili, Özgür Yılmaz, Mesut Can Arslan isimlerinden oluştu.

Genel kurula katılan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kulübün kuruluşundan bugüne kadar geçen sürece değinerek, elde edilen başarıların birlik ve beraberliğin sonucu olduğunu söyledi. Takımın kısa sürede önemli bir noktaya ulaştığını belirten Doğan, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanılmasının ilçe belediyesi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yaşanan coşkulu günleri unutmadığını dile getiren Doğan, en zor dönemlerde dahi taraftarın takımı yalnız bırakmadığını vurgulayarak Denizli halkına teşekkür etti.

Başkan Veli Deveciler ise olağanüstü genel kurulun kulüp adına önemli kararlar almak için gerçekleştirildiğini belirtti. Kulübün ismi ve logosunun değiştirildiğini söyleyen Deveciler, bundan sonra takımın Basketbol Süper Ligi ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Denizli Basket Spor Kulübü adıyla mücadele edeceğini açıkladı. İsim değişikliğinin uzun süredir taraftarların ve Denizli kamuoyunun ortak talebi olduğunu ifade eden Deveciler, Avrupa arenasında Denizli'nin adını daha güçlü şekilde temsil etmek amacıyla bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni logoda horoz figürünün yer aldığını belirten Deveciler, bu değişimi kulüp adına yeni bir dönem olarak gördüklerini ifade etti. Denizli'nin tüm dinamiklerine çağrıda bulunan Deveciler, tüm Denizli'yi, taraftarları ve takıma gönül veren herkesi Denizli Basket çatısı altında birleşmeye davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı