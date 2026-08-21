Yukatel Denizli Basket'ten ABD'li forvet transferi: Ty Brewer
BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, ABD'li forvet Ty Brewer ile anlaştı. 26 yaşındaki, 2.01 metre boyundaki Brewer, geçen sezon Almanya'nın Chemnitz takımında hem ligde hem EuroCup'ta forma giydi, sezon ortasında ise Rusya'nın Unics Kazan ekibine transfer oldu. Brewer, Unics Kazan'da VTB League All-Star organizasyonunda smaç şampiyonluğu yaşadı.
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Yukatel Denizli Basket, ABD'li forvet Ty Brewer'ı renklerine bağladı. Avrupa kariyerinde Yunanistan'da da forma giyen, geçen sezonu Almanya ve Rusya'da geçiren 26 yaşında, 2.01 boyundaki Brewer, Denizli ekibine imza attı. Geçen sezonun ilk bölümünde Almanya'da Chemnitz ile hem Almanya Basketbol Ligi'nde hem de BKT EuroCup'ta mücadele eden Amerikalı oyuncu, sezon ortasında Unics KAzan'a transfer oldu. Brewer, Unics Kazan'da VTB League'in All-Star organizasyonunda smaç şampiyonluğu da yaşadı.