Haberler

Denizli Basket'te Deveciler'den transfer mesajı

Denizli Basket'te Deveciler'den transfer mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi takımı Denizli Basket'te isim değişikliği sonrası Başkan Veli Deveciler, transfer sürecinin başladığını duyurdu. Olağanüstü genel kurul nedeniyle gecikme yaşandığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Deveciler, kadro planlamasının Avrupa hedefi doğrultusunda yapılacağını belirtti.

BASKETBOL Süper Ligi takımlarından Denizli Basket'te isim değişikliği sonrası açıklama yapan Başkan Veli Deveciler, transferin startını verdi. Henüz transferde hamle yapmayan Denizli ekibinde Deveciler, düzenlediği basın toplantısında hem kamuoyunda oluşan soru işaretlerini giderdi hem de yeni sezon öncesi kadro planlamasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Son günlerde takımın henüz kurulmadığı yönündeki eleştirilere açıklık getiren Deveciler, olağanüstü genel kurul süreci nedeniyle transfer çalışmalarının resmi olarak başlatılmadığını ancak tüm hazırlıkların önceden yapıldığını söyledi. Genel kurulun tamamlanmasının ardından artık sportif yapılanmaya odaklanacaklarını ifade eden Deveciler, transfer operasyonunun kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.

Transferde geç kalındığı yönündeki yorumları değerlendiren Başkan Deveciler, kulübün planlı hareket ettiğini vurguladı. "Transfer sürecinde herhangi bir gecikme yaşanmadı. Olağanüstü genel kurulun tamamlanmasının ardından planlanan adımlar hızla atılacak" diyen Deveciler, yönetim kurulunun uzun süredir yeni sezon kadrosu üzerinde çalıştığını belirtti. Deveciler, isim değişikliği ve kulübün yeni kurumsal kimliğinin resmiyet kazanmasının ardından transfer görüşmelerinin hız kazanacağını ifade ederek, teknik heyetin raporları doğrultusunda belirlenen oyuncularla temasların sürdüğünü dile getirdi. Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Denizli Basket'in transfer politikasının Avrupa hedefi doğrultusunda belirleneceğini söyleyen Deveciler, kurulacak kadronun hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin zorlu maratonuna hem de Avrupa maçlarının temposuna cevap verebilecek seviyede olacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da gizemli aşk mesajı! Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar

Şehri ayağa kaldıran gizemli mesaj! Vatandaşlardan büyük tepki var
174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu

174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 35 milyon lirayı buldu
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı