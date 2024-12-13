Deniz Türüç'ün Fenerbahçe için dediklerine bakın

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada Başakşehir'in ilk golünü kaydeden Deniz Türüç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eskiden Fenerbahçe forması da giyen ve şimdilerde RAMS Başakşehir'de oynayan Deniz Türüç, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçında kazanmak için sahada olacaklarını söyledi.

"KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Türüç, "Fenerbahçe çok büyük bir camia, saygı duyduğum bir camia, çok iyi oyuncuları var. Büyük isimli bir hoca getirdiler ama o maç Başakşehir adına sahada olacağız. Kazanmak için orada olacağız. Kolay olmayacak. Fenerbahçe deplasmanı eski kulübüm olduğu için ne kadar zor bir deplasman olduğunu biliyorum. Biz iyi bir form yakaladık. Orada da inşallah 3 puanı alacağız" dedi.