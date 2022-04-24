Deniz Türüç resital yaptı! Başakşehir, Hatayspor'u farka boğdu
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Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor'u 3-0 yendi. Turuncu-lacivertli ekipte Deniz Türüç attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurdu. Bu sonuçla puanını 57'ye yükselten Başakşehir, 57 puanla 4. sıradaki yerini korudu.
Başakşehir ile Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 3-0 kazandı.
DENİZ TÜRÜÇ DUBLE YAPTI
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Mahmut Tekdemir, 65. ve 88. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Başakşehir, puanını 57'ye yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. 49 puanda kalan Hatayspor ise 10. sırada kaldı.
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