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Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda İspanya'da yarışacak

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Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı olan İspanya'daki Motorland Aragon'da piste çıkacak. Türkiye'yi temsil eden Deniz Öncü, Moto2'de boy göstermeye devam edecek.

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonlarından Moto2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 1 Eylül Pazar günü sezonun 12. yarışı olan İspanya'daki Motorland Aragon'da piste çıkacak.

Dünyanın en popüler motorsporları organizasyonları arasında kabul edilen Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu devam ediyor. Deniz Öncü'nün, Türkiye'yi temsil ettiği şampiyonanın 12. durağı, 1 Eylül Pazar günü İspanya'da Motorland Aragon'da gerçekleşecek. TSİ 13.15'te başlayacak yarış, 19 turdan oluşacak.

2019 - 2023 yılları arasında yer aldığı Moto3 Dünya Şampiyonası'ndaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz, 2024 sezonu itibarıyla Moto2'de boy gösteriyor. Moto3'te geçirdiği her yeni sezonda performansını artıran ve çıtayı yukarıya taşıyan Deniz Öncü, 2024 yılı itibarıyla Red Bull KTM Ajo takımı için Moto2'de yarışmaya başladı.

Deniz Öncü gelecek sezon da Moto2'de yarışacak

Deniz Öncü, 2025 yılında da Moto2 Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl Türk motor sporları tarihinin en önemli anlaşmalarından birine imza atan Öncü, 2025'te de Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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