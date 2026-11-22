Deniz Öncü, kaza sonrası yeniden başlayan Moto2 Portekiz yarışını 16. bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Portekiz'deki 21. ayağı, Portimao'da 8. turda 4 pilotun karıştığı kaza nedeniyle durduruldu. Yarış 7 tur üzerinden yeniden start aldı; 21. cepten kalkan Deniz Öncü, mücadeleyi 16. sırada tamamladı.
Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 21. ayağında 16. oldu.
Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen yarış, 8. turda 4 pilotun karıştığı kaza sonucu durduruldu. Devamında mücadeleye 7 tur üzerinden yeniden start verildi.
ELF Marc VDS takımı adına yarışan Deniz, 21. cepten kalktığı mücadeleyi, 16. tamamladı.
Italtrans takımının İspanyol pilotu Daniel Munoz, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
İspanya'nın Valensiya kentinin ev sahipliği yapacağı sezonun 22. ve son yarışı, 29 Kasım'da koşulacak.