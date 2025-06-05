Deniz Öncü İspanya'da Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Podyum Mücadelesi Verecek
Milli motosikletçi Deniz Öncü, 6-8 Haziran tarihlerinde İspanya'daki Motorland Aragon Pisti'nde Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında yarışacak. Red Bull KTM Ajo takımı adına podyum hedefleyen Öncü, yarın serbest antrenmanlara çıkacak.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında yarışacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, 6-8 Haziran tarihlerinde 5,344 kilometrelik uzunluğa sahip Motorland Aragon Pisti'nde podyuma çıkma mücadelesi verecek.
Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, yarın serbest antrenmanlara, 7 Haziran Cumartesi günü de sıralama turlarına çıkacak.
Deniz Öncü, 8 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.15'te hafta sonunun 19 turluk ana yarışında gaza basacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor