Dengeleri bozacak takas! Mesut Özil gidiyor Talisca geliyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını Al Nassr kulübünün, Mesut Özil'in transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını manşetlere taşıdı.

AMAÇ TAKAS

Ancak Takvim'in derlediği bilgilere göre Fenerbahçe'nin başka bir planı var. Fenerbahçe, Al Nassr kulübü ile zaman zaman sorunlar yaşayan Anderson Talisca'yı Mesut ile takas ederek kadrosuna katmak istiyor. F.Bahçe bu transfer için bir miktar para vermeye de razı.

BEŞİKTAŞ PEŞİNDE

Zira 28 yaşındaki Brezilyalı 10 numaranın piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro civarında bulunuyor. Talisca'yı eski takımı Beşiktaş'ın da istediği biliniyor. Ancak takas faktörünü elinde bulunduran Fenerbahçe'nin, daha avantajlı durumda olduğu görülüyor. Önümüzdeki 1-2 hafta ise çok önemli.

ALİ KOÇ ÇOK İSTEKLİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'ya Sarı-Lacivertli formayı giydirmeyi çok arzu ettiği ortaya çıktı.Başkan Koç'un hedefi bir de tartışılmaz golcü. Bu iki mevkiyi, şampiyonluğun anahtarı olarak görüyor.

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