Dengeleri bozacak takas! Mesut Özil gidiyor Talisca geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dengeleri bozacak takas! Mesut Özil gidiyor Talisca geliyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'le yollar ayrılıyor. Mesut Özil ile eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'nın takas olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını Al Nassr kulübünün, Mesut Özil'in transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını manşetlere taşıdı.

Dengeleri bozacak takas! Mesut Özil gidiyor Talisca geliyor

Ancak Takvim'in derlediği bilgilere göre Fenerbahçe'nin başka bir planı var. Fenerbahçe, Al Nassr kulübü ile zaman zaman sorunlar yaşayan Anderson Talisca'yı Mesut ile takas ederek kadrosuna katmak istiyor. F.Bahçe bu transfer için bir miktar para vermeye de razı.

Dengeleri bozacak takas! Mesut Özil gidiyor Talisca geliyor

Zira 28 yaşındaki Brezilyalı 10 numaranın piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro civarında bulunuyor. Talisca'yı eski takımı Beşiktaş'ın da istediği biliniyor. Ancak takas faktörünü elinde bulunduran Fenerbahçe'nin, daha avantajlı durumda olduğu görülüyor. Önümüzdeki 1-2 hafta ise çok önemli.

Dengeleri bozacak takas! Mesut Özil gidiyor Talisca geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'ya Sarı-Lacivertli formayı giydirmeyi çok arzu ettiği ortaya çıktı.Başkan Koç'un hedefi bir de tartışılmaz golcü. Bu iki mevkiyi, şampiyonluğun anahtarı olarak görüyor.

Haberler.com - Spor

Anderson Talisca, Mesut Özil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

ERKAN :

öff yaa her ay talisca bizden bir takıma gidiyor. her ay talisca haberi var maşallah ta taliscanın bundan haberi var mı?

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title