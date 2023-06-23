Deneyimli hocanın yardımcısı olacak! Burak Yılmaz, Süper Lig devine imzayı atıyor

Kısa süre önce Fortuna Sittard'dan ayrılan ve futbolculuk kariyerine son veren Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta teknik ekibe katılacağı iddia ediliyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI OLACAK

beIN Sports'ta yer alan habere göre, eski futbolcu, Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı görevine getirilecek.

FORMASINI TERLETTİ

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş formasıyla 96 resmi maça çıkan Burak Yılmaz, bu maçlarda 32 gol 12 asist kaydetmişti.

"AKLINDA BENİMLE ALAKALI BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Burak Yılmaz, futbolu bıraktığını açıkladığı basın toplantısında Şenol Güneş için konuşmuştu. Burak Yılmaz, basın toplantısında, "Buraya Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın da benimle alakalı düşüncesi vardır ama şu anda bana bunu bildirmedi. Mutlaka benimle alakası düşüncesi vardır. Tabii olmasa da hocayla ilişkimizde en ufak bozulma olmaz. Hocamın aklında benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.