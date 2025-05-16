Demirci'de Tenis Turnuvası Sonuçlandı

Demirci'de Tenis Turnuvası Sonuçlandı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen tenis turnuvası, 10 gün süren mücadelelerin ardından sona erdi. İki yüz sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvası tamamlandı.

Kaymakamlık, Demirci Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Demirci Akıncıları Spor Kulübü ve Demirci Gençlik Merkezi işbirliği ile düzenlenen tenis turnuvası 7 kategoride gerçekleşti.

Demirci Tenis Kortlarındaki turnuvaya 46'sı kadın, 88 sporcu katıldı. 10 gün süren organizasyon final karşılaşmaları ile sona erdi.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri Belediye Başkanı Erkan Kara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz tarafından verildi.

Kara ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvadaki sporcuları tebrik ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti Açıklaması

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Spor
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