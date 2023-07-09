Demir Grup Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve minyatür kale maçıyla idmanlarını tamamladı. Antrenmanı kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Demir Grup Sivasspor, yarın izinli olacak ve çalışmalara 11 Temmuz'da yeniden başlayacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, pas çalışmasının ardından idmanı minyatür kale maç oynayarak tamamladı.
Antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyesi Faruk Taşseten de izledi.
Öte yandan, yarını izinli olarak geçirecek kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarına 11 Temmuz'da yeniden başlayacak.