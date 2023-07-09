Demir Grup Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve minyatür kale maçıyla idmanlarını tamamladı. Antrenmanı kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Demir Grup Sivasspor, yarın izinli olacak ve çalışmalara 11 Temmuz'da yeniden başlayacak.