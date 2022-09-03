Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Pirlo, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını belirtti.

Yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini aktaran Pirlo, şunları kaydetti:

"İlk yarı oyuna iyi başladık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirmeliydik. Kazanılması gereken bir maçtı ama fırsatları değerlendiremedik. Sivas gibi zorlu bir deplasmanda oynuyorsanız, bu tip pozisyonları değerlendirip, maçı almanız gerekir. İkinci yarı biraz düşüş yaşadık ama hiçbir zaman maçı büyük bir riske sokmadık. İkinci yarının sonlarına doğru da pozisyonlarımız vardı. Bunları da değerlendiremedik. Genel olarak baktığınız zaman bizim için iyi bir maçtı. Maçtan maça her gün gelişiyoruz."