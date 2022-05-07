Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Ali Tuna (xx)

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Kasımpaşa puanını 50'ye çıkarırken, Sivasspor 48 puanda kaldı.

10'uncu dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Sefa, Kerem'e pas olarak kullandı. Onun ceza alanına ortaladığı topa Yatabare kafa vuruşunu yaptı, top üstten dışarı gitti.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.