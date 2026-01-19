Haberler

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz rahatsızlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek

Güncelleme:
Beşiktaşlı genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Futbolcunun tedavisine devam ediliyor.

Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, Zeconer Kayserispor maçında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Zecorner Kayserispor maçının kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Genç futbolcunun tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
