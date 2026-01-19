Haberler

Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 18. haftasında kendi sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, Zeconer Kayserispor maçında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Zecorner Kayserispor maçının kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Genç futbolcunun tedavisine devam edildiği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta sahaya çıkan genç oyuncu Demir Ege, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
