Demir Ege Tıknaz A Milli Takım'dan davet aldı

Portekiz Ligi ekibi Rio Ave forması giyen Demir Ege Tiknaz, başarılı performansının ödülünü aldı. Rio Ave, genç futbolcu, Demir Ege Tıknaz'ın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldığını açıkladı.

ABD VE MEKSİKA İLE HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Mart aylarında oynanan Macaristan karşılaşmasında ilk kez milli olan Demir Ege, ikinci defa Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Milliler, ABD ve Meksika ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Rio Ave formasıyla 33 maça çıkan Demir Ege Tiknaz, çıktığı karşılaşmalarda 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.