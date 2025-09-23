Dembele'nin Ballon d'Or ödülünü şampiyonluk gibi kutladı

France Football dergisinin her yıl düzenlediği futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or Fransa'nın başkenti Paris'teki törenle sahibini buldu.

YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU DEMBELE OLDU

Ballon d'Or'u Paris Saint-Germain'in futbolcusu Ousmane Dembele kazandı. Fransız oyuncu Dembele, geçen PSG ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmış ve tüm kulvarlarda çıktığı 54 maçta 35 gol atıp 16 da asist yapmıştı.

ŞAMPİYONLUK GİBİ KUTLANDI

PSG taraftarları, meşaleler yakarak Dembele'nin Ballon d'Or ödülünü kutladı.

YAMAL İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Dembele'nin ardından ödülde ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise PSG forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Vitinha yer aldı.