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Demba Ba, Fransız ekibi Le Havre'nin sportif direktörü oldu

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Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen eski futbolcu Demba Ba, Fransız Ligue 1 ekibi Le Havre'de sportif direktörlük görevine getirildi. Kulüp, bu görevi 'köklerine dönüş' olarak nitelendirdi.

Türkiye'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları giyen Demba Ba, Fransız Ligue 1 ekibi Le Havre'de sportif direktörlük görevine getirildi.

Kulübün açıklamasında "Bu bir bakıma köklerine dönüş: Demba Ba çocukluğunu ve gençliğini Le Havre'de geçirdi ve bu nedenle Ocean City'ye yerleşmek için geri dönüyor!" denildi.

Le Havre, 2025-26 sezonunu 35 puanla 14. tamamladı.

Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United, Chelsea, ve Şanghay Shenhua'da oynayan Demba Ba, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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