Değmeyin Osimhen'in keyfine

Değmeyin Osimhen'in keyfine
Güncelleme:
Galatasaray taraftarlarının Liverpool maçında yaptığı koreografiye duygulanan ve kendisini değerli hissetmesiyle çok mutlu olan Victor Osimhen'in moral ve motivasyonu arttı. Yüzünden gülücükler eksik olmayan Osimhen'in takım arkadaşlarına da destekleri için teşekkür ettiği öğrenildi.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
  • Victor Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta 18 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
  • Galatasaray taraftarları, Osimhen'in 3 yaşındayken kaybettiği annesine yer veren bir koreografi hazırladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u ağırlayan ve rakibi 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Victor Osimhen oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Maç öncesinde tribünlerde Osimhen için yapılan koreografi, Nijeryalı oyuncuyu oldukça duygulandırırken, bu durum eşsiz bir mutluluğa dönüştü. Osimhen'in 3 yaşındayken kaybettiği annesine yer verilen koreografi yıldız futbolcuyu derinden etkiledi. Duygularına hakim olmakta zorlanan Osimhen'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Taraftarların bu anlamlı jesti, 26 yaşındaki futbolcunun motivasyonunu daha da artırdı.

GÜLÜCÜKLER YÜZÜNDEN EKSİK OLMUYOR

Kendisini değerli hissetmesiyle çok mutlu olan Victor Osimhen'in moral ve motivasyonu arttığı, antrenmanda da yüzünden gülücüklerin eksik olmadığı, ayrıca takım arkadaşlarına da destekleri için teşekkür ettiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta takımının yanında olan deneyimli golcü, 18 gol ve 7 asistlik skor katkısı üretti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

