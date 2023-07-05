- DBB Spor Kulübü, sokakta keşfedilen 17 yaşındaki çocuğu bünyesine aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, futbol oynarken çekilen görüntüleri ile sosyal medyada ilgi gören genci, bünyesindeki spor kulübüne kazandırdı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yetenekli çocuk ve genç sporcuları keşfederek spor kulübüne kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede futbol branşından sorumlu eğitmenler, merkez Bağlar ilçesinde sokakta futbol oynadıkları görüntüleri ile sosyal medyada ilgi çeken gençlere ulaştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday ve Spor Şube Müdürü Bilal Şen, Büyükşehir Belediyesi futbol sahasına davet edilen gençlerle futbol oynadı. Daire Başkanı Buğday, 4 gence çanta ve spor malzemesi hediye etti. Gençlerden 17 yaşındaki Baran Balibey ise yeteneğini geliştirip profesyonelliğe adım atmak için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Futbol Kulübü'nde geçme kararı aldı. Genç yetenek, DBB Spor Kulübü bünyesine kazandırıldı.