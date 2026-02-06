Türkiye, Slovenya serisine 2-0 galibiyetle başladı

SLOVENYA'nın Velenje kentinde Bela dvorana Velenje'de, 6-7 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Davis Cup Türkiye- Slovenya World Group I Play-Off serisinde A Milli Erkek Takımımız ilk günü 2-0 galibiyetle tamamladı.

Serinin ilk karşılaşmasında Davis Cup'ta ilk maçına çıkan Mert Alkaya ilk galibiyetini de elde etti. Mert, Sebastian Dominko'yu 7-5, 7-6 yenerek Türkiye'yi 1-0 öne taşıdı. İkinci maç Yankı Erel ile Bor Artnak'ın mücadelesine sahne oldu. 1 saat 47 dakika süren karşılaşmada Yankı Erel, Artnak'ı 7-6, 6-1'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

İlk günü galibiyetle kapatan Ay-yıldızlılar yarın TSİ 13.00'de çiftler mücadelesine çıkacak.

Kaptanlığını Erhan Oral'ın yaptığı A Milli Erkek Takımımızın kadrosunda Mert Alkaya, Yankı Erel, Ergi Kırkın, Kerem Yılmaz ve Kaan Işık Koşaner yer alıyor. Milli takımımızın kondisyonerliğini Cemal Şahin Ünal, fizyoterapistliğini Sercan Yıllı üstleniyor.