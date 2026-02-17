Haberler

Davinson Sanchez bu sezonki 2. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynanan maçta 60. dakikada attığı golle bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Juventus maçıyla bu sezon 2. gol sevincini yaşadı.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, evinde İtalyan takımı Juventus ile oynarken, sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez kaydetti. Karşılaşmanın 60. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kale önünde Sanchez'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Aslan 3-2 öne geçti.

29 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezonki 2. golünü attı. Davinson, Süper Lig'de de rakip fileleri 1 kez havalandırmıştı.

Müsabakaya 11'de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
