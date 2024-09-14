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Davinson Sanchez, Galatasaray'la İlk Gol Sevinci Yaşadı

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Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor maçında attığı kafa golüyle bu sezonki ilk gol sevinciyi yaşadı. Maçın 3. dakikasında Gabriel Sara'nın ortasında gol atan Sanchez, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor maçıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golü defans oyuncusu Davinson Sanchez'den geldi. Maçın 3. dakikasında Gabriel Sara'nın ortasında kale önünde iyi yükselen Davinson kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağları ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

28 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılarla bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Maçta 11'de görev alan Kolombiyalı savunma oyuncusu 67. dakikada oyundan çıktı ve Victor Nelsson oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Davinson Sanchez Galatasaray Rizespor

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