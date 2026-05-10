Davinson Sanchez: Bu ülkedeki en iyi takımın hangisi olduğunu gösterdik / Haber eklendi

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğun kolay gelmediğini, sonunu getirmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Sanchez, "Kolay olmadı. Buraya gelene kadar pek çok zorluk yaşadık. Ama sonunda başardık. Bu ülkedeki en iyi takımın hangisi olduğunu gösterdik. Gelecek sezon için de mutluyuz. Gelecek sezon Galatasaray her zamankinden daha güçlü olacak. Takım arkadaşlarımla ve ailemle bunun tadını çıkaracağım" diye konuştu.

'SEZON BAŞINDA KOYDUĞUMUZ HEDEFLERDEN BİRİNE ULAŞTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

Sarı-kırmızılı taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden 29 yaşındaki deneyimli savunmacı, "Onlara her zaman çok müteşekkiriz çünkü bizi gittiğimiz her yerde takip ediyorlar, her zaman oradalar. Performansımız iyi olsa da olmasa da hep yanımızdalar. Çünkü kolay olmadığını anlıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız turnuvalarda dünya çapında çok zor maçlarla karşılaştık ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Üç gün sonra Süper Lig'de ve kupada yine sahadaydık. Süper Kupa'da elimizden geleni yaptık, finali kaybettik ama taraftarlar hep oradaydı. Sezon başında koyduğumuz hedeflerden birine ulaştığımız için mutluyuz. Gelecek sezona hazırlanacağız, her zamankinden daha güçlü döneceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı