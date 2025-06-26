David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Süper Lig devi Beşiktaş, ilk transferine kavuşuyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Çek sol bek David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki Çek futbolcu ile anlaştığı ve sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Geride bıraktığımız sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Jurasek'in hafta sonu İstanbul'a geleceği ve Beşiktaş'a resmi imzayı atacağı aktarıldı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Hoffenheim'da 22 resmi maça çıkan başarılı oyuncu Jurasek, 3 asist ile mücadele etti.