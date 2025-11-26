Haberler

David Hubert: Galatasaray'ın Eksiklerinden Faydalandık

Güncelleme:
Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından, rakiplerinin eksiklerinden yararlandıklarını ve maçta daha iyi performans gösterebilecekleri alanlar bulduklarını söyledi.

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, Galatasaray'ın eksiklerinden faydalanarak zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, "Çok mutluyuz. Oyuncuların performansından dolayı çok mutluyum. Topu biraz daha iyi kullanabilirdik. Rakibin zayıf noktaları üzerine biraz daha gidebilirdik. Ama bu seviyede bazı etapları geçmemiz gerekiyor. Daha fazla bu pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Bugün daha komple bir maç oynadık. İkinci ve üçüncü golü tercih ederdim. Galatasaray'ın eksiklerinden faydalandık. Sert bir maç oynadık. Mükemmel değildi ama burada 33 maçtan bahsediyoruz kaybedilmeyen. Burada 3 puanı almak kolay değildi" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularım baskıdan çıkmak için ellerinden gelini yaptılar"

Hubert, kaliteli bir takım olduklarına değinerek, "Defansta zorlu zamanlar olacağını biliyorduk. Oyuncularım bu statta baskıdan çıkmak için ellerinden gelini yaptılar. Ofansif anlamda daha fazla cevap verebilirdik. Tabii çizgiler arası daha fazla alan bulduk. Bu alanları kullanabilirdik. Sırtı dönük çok fazla boşluklar verdiler. Onları kullanabilirdik. Koşular yapabilirdik. İkinci yarıda çok güzel bir gol attık. Bana göre ikinci golü atmalıydık. En azından 3 puanı kazanmasını bildik ve gol yemedik" şeklinde konuştu.

"Sarı karttan dolayı o değişikliği yapmamız gerekiyordu"

Galibiyet golünü atan Promise David'in muhteşem bir maç oynadığını aktaran 37 yaşındaki teknik adam, "Antrenör olarak onun kalitesine baktığımızda daha iyisini yapabilirdi. Daha sonrasında topu daha çok saklayıp koşular yapabilirdi. Atak noktalarında bizi daha fazla dinlendirebilirdi. Onun bir ana ihtiyacı var. Bazen bütün maç göremezsiniz ama golü atar. Sarı karttan dolayı o değişikliği yapmamız gerekiyordu. Tabii 5 dakika daha oynayıp maksimumunu göstermesi gerekiyordu. Sarı karta rağmen soğukkanlı kalıp kırmızı kart görmemek de lazım" cümlelerine yer verdi.

"Oyuncularım defansif anlam da dahil her şeye cevap verdi"

Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçlarda genellikle devre aralarına 5 dakika kala goller yediklerini belirten Hubert, "Bu zayıf zamanları idare etmek gerekiyordu. Devre arasına 0-0 girmek geçer bir skor. Sonrasında topla beraber daha iyi şeyler yapabilirdik, buna değindim. Şans yüzümüze güldü diyebilirim. Oyuncularım defansif anlam da dahil her şeye cevap verdi" diye konuştu.

"Ofansif oyun düşündük"

David Hubert, bugün ofansif oyuncularla sahaya çıktıklarına vurgu yaparak, "Oyun planı olarak ofansif oyun düşündük. Karşıdan gelen topları kapatıp, Galatasaray'ı köşelere itmeye çalıştık. Geçişlerde yakalayacağımız boşlukları kullanmak istedik" dedi. - İSTANBUL

