Haberler

Aliağa Petkimsporlu David Efianayi, haftanın 5'ine seçildi

Aliağa Petkimsporlu David Efianayi, haftanın 5'ine seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Petkimspor'un oyuncusu David Efianayi, Manisa Basket maçında gösterdiği üstün performansla Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın 5'ine seçildi. Efianayi, maçta 26 sayı, 3 ribaund ve 8 asistle galibiyete önemli katkı sağladı.

Aliağa Petkimspor forması giyen ABD'li oyuncu David Efianayi, Manisa Basket müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Manisa Basket ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan ve uzatmaya giden müsabakayı Petkimspor, 104-101 kazanmayı başardı. Zorlu müsabakaya İzmir ekibinin 28 yaşındaki oyun kurucusu David Efianayi damga vurdu. Karşılaşmada 32 dakika süre alan ABD'li oyuncu; 26 sayı, 3 ribaund ve 8 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Böylece 30 yaşındaki basketbolcu, gösterdiği bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçilme şansını yakaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti

Nükleer bombardıman uçaklarını o ülkeye yolladı, NATO alarma geçti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar