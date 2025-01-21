David Beckham, Türk futbolunu öve öve bitiremedi

MLS'te mücadele eden Inter Miami'nin sahibi olan dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı. Beckham, Türk futbolu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNUN BÜÜK BİR HAYRANIYIM"

CNBC-e'den Berfu Güven'in sorusunu yanıtlayan David Beckham, "Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım, hayır bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı. Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor" ifadelerini kullandı.

"POLİTİKADAN UZAK DURUYORUM"

Beckham, sözlerini "Futbolcu oldum çünkü politikadan uzak duruyorum. Ben bir politikacı veya bilim adamı değilim. Her türlü politikadan uzak duruyorum. Ama bildiğim tek şey oyunun gücü ve Premier Lig ekonomisinin gücü. Dünyadaki en büyük ve en çok sevilen spor futbol ve bu her şeyi anlatıyor. Umarım bu durum devam eder çünkü spor ve genel olarak futbol insanların hayatını değiştirebilir. Bunu çocuklarda gördüm. Dünya genelinde gördüm" diyerek noktaladı.