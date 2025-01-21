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David Beckham, Türk futbolunu öve öve bitiremedi

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Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na katılan David Beckham, kendisine yöneltilen soru üzerine Türk futboluna olan hayranlığını dile getirdi. Beckham, "Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynadığım zamanlarda epey zorlanmıştım" dedi.

MLS'te mücadele eden Inter Miami'nin sahibi olan dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na katıldı. Beckham, Türk futbolu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNUN BÜÜK BİR HAYRANIYIM"

CNBC-e'den Berfu Güven'in sorusunu yanıtlayan David Beckham, "Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım, hayır bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı. Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor" ifadelerini kullandı.

"POLİTİKADAN UZAK DURUYORUM"

Beckham, sözlerini "Futbolcu oldum çünkü politikadan uzak duruyorum. Ben bir politikacı veya bilim adamı değilim. Her türlü politikadan uzak duruyorum. Ama bildiğim tek şey oyunun gücü ve Premier Lig ekonomisinin gücü. Dünyadaki en büyük ve en çok sevilen spor futbol ve bu her şeyi anlatıyor. Umarım bu durum devam eder çünkü spor ve genel olarak futbol insanların hayatını değiştirebilir. Bunu çocuklarda gördüm. Dünya genelinde gördüm" diyerek noktaladı.

David Beckham, Türk futbolunu öve öve bitiremedi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

MORİNYO DUYMASIN KİM İZLERİ BU LİGİ TOKSİK LİG DİYORDU. KENDİ TAKIMININ BAŞARISIZLIĞINI ÖRTMEK İÇİN ÜLKEMİZİ KARALAMIŞTI DA BİR FENERLİDE ÇIKIP SEN NE DİYOSUN AĞA DİYEMEMİŞTİ

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

adam hala 10 numara Alpay srfsizi adam dovsn mecliste

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Haber YorumlarıPerwer:

Ayıp olmasın diye genelgeçer cevap vermiş. Yoksa Türk futboluna İlgisi falan yok. Yalan söylüyor

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Haber YorumlarıAhmet Türk:

bukdar yalan haber yapan yalaka bi platform varmıdır acaba

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

bu adam ne zaman Türkiye de oynamış onu anlamadım

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