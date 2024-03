David Beckham'dan itiraf: Evlenene kadar Victori'yı kişisel olarak tanımıyordum

David Beckham, evliliğinin başlangıcında Victoria'yı "kişisel olarak" tanımadığını ve ilişkilerinin arkasındaki bazı sırları açıkladı.

Şimdi, Spice Girls üyesi Victoria ile olan masalsı düğününden 25 yıl sonra, futbolcu yıldızı Brand Beckham'ınsırlarından bazılarını ortaya çıkardı.

48 yaşındaki eski Manchester United oyuncusu ve İngiltere kaptanı, "Oda arkadaşım Gary Neville ileberaber oturuyordum, Spice Girls'ün Say You'll Be There şarkısı televizyonda çalıyordu ve dönüp 'Kısa siyah elbiseli olanla evleneceğim' dedim.

"Gerçekten ona hayran kaldım, ve ona ilk tanıştığımızda da ona hayran kaldım. Onun bir kişi olarak nasıl olduğunu bilmiyordum, sadece o dönemde herkes gibi ona hayran kaldım.

"Kiminle evleneceğimi ya da hayatımın geri kalanında kiminle olacağımı bilmiyordum. Onu gerçekten güçlü bir kadın olarak tanımadım, ve işte bu beni gerçekten ona çekti, çünkü dürüst olmak gerekirse, güçlü bir kadını seviyorum."

James Corden'ın This Life Of Mine podcast'inde konuşan Becks, Victoria hakkında derinlemesine neyi sevdiğini tam olarak keşfetmenin yıllar alacağını ekledi.

Beckham şöyle dedi: "Temmuz ayında 25 yıllık evli olacağız, 27 yıldır birlikteyiz, ve geçenlerde birbirimize dedik ki aslında birbirimizi oldukça seviyoruz.

"Hala akşam yemeği yiyebiliyor ve gülebiliyoruz, şakalaşabiliyoruz, ya da birbirimize hiçbir şey söylemiyoruz, bu ilişkideki önemli kısım.

"Eşimle, çocuklarımla ve ailemle sessiz anlar geçirmek, beni en mutlu hissettiğim yerdir."

David ve Victoria, 49, Brooklyn, 25, Romeo, 21 ve Cruz, 19 yaşındaki erkek çocuklarının yanı sıra 12 yaşındaki kızları Harper'ın bulunuyor.

1991'de, 16 yaşındayken, Becks, 1992'de FA Gençler Kupası'nı kazandığı ve üç yıl sonra Premier Lig'deki ilk maçına çıktığı Manchester United ile anlaştı.